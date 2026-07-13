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В Иркутске при поддержке Эн+ прошел турнир по конкуру «Байкальский Карнавал»

12 июля на ипподроме «Байкал» состоялось яркое спортивное событие — открытый городской турнир по конному спорту в дисциплине «конкур» «Байкальский карнавал». В нем приняли участие 50 всадников — и опытные спортсмены, и новички. Соревнования прошли в нескольких зачетах среди взрослых, юношей и детей.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Главной особенностью состязаний стал костюмированный формат: участники выходили на старт в тематических костюмах. Летом турнир-маскарад состоялся впервые: ранее подобные соревнования проводились исключительно в зимний период.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Конкур считается одним из самых зрелищных и сложных видов конного спорта. В этой дисциплине пара «всадник — лошадь» преодолевает дистанцию с искусственными препятствиями в определённом порядке и за минимальное время. Участники «Байкальского карнавала» проходили маршруты «На чистоту и резвость», «Крестики» и «Кавалетти».

<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Помимо победителей и призеров в основных заездах также наградили самых креативных: авторы самых ярких образов получили специальные призы. Подарки для всадников предоставил энергохолдинг Эн+, давно поддерживающий иркутский ипподром и развитие конного спорта в Иркутской области.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

 

«Турнир получился очень красочным и атмосферным, все участники проявили фантазию. Некоторые не только перевоплотились в интересные образы, но и украсили своих лошадей. «Байкальский Карнавал» успешно доказал, что конный спорт может быть не только строгим состязанием, но и красочным семейным праздником», — Татьяна Уколова, спортивный директор ООО «Иркутский ипподром».


<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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