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С начала 2026 года Иркутская область полностью погасила ипотеку восьми участникам СВО

Власти Иркутской области продолжают системную поддержку участников специальной военной операции. С начала 2026 года 8 ветеранов, получивших инвалидность, получили выплаты на погашение ипотечных кредитов на общую сумму 7,6 млн рублей.

«Право на выплату имеют участники СВО с инвалидностью II или III группы, если ипотека была оформлена до участия в спецоперации», — пояснили в Минстрое региона.

Максимальный размер помощи составляет более 1,15 млн рублей. Средства направляются напрямую банку для закрытия долга и процентов. Подать заявление теперь можно в любом МФЦ («Мои Документы») по предварительной записи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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