Ипотечные ставки впервые с апреля 2025 года показали небольшой рост

За неделю средневзвешенные ипотечные ставки увеличились: на 0,02 п.п. по кредитам на новостройки и на 0,01 п.п. — на вторичном рынке.

«Рост связан с пересмотром условий в Альфа-Банке и Банке "Санкт-Петербург". Ранее их ставки были ниже среднерыночного уровня», — отмечают аналитики ДОМ.РФ.

В целом рынок остается стабильным. Банки заняли выжидательную позицию перед заседанием Совета директоров Банка России (24 июля) и не торопятся менять условия для клиентов.

Напомним, что за первое полугодие банки выдали 497 тыс. кредитов на сумму 2,2 трлн руб. Это на 46–48% больше, чем годом ранее. Рост поддержала волна льготных программ и снижение рыночных ставок в первой половине года.