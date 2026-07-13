Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Снижения не будет: Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 13 июля
«Шоковые цифры»: бензин АИ-95 подорожал на 24%, но дефицит только усиливается
«QR-код на бензин»: какие российские регионы первыми ввели цифровой контроль за заправками
Все материалы сюжета

Ипотечные ставки впервые с апреля 2025 года показали небольшой рост

За неделю средневзвешенные ипотечные ставки увеличились: на 0,02 п.п. по кредитам на новостройки и на 0,01 п.п. — на вторичном рынке.

«Рост связан с пересмотром условий в Альфа-Банке и Банке "Санкт-Петербург". Ранее их ставки были ниже среднерыночного уровня», — отмечают аналитики ДОМ.РФ.

В целом рынок остается стабильным. Банки заняли выжидательную позицию перед заседанием Совета директоров Банка России (24 июля) и не торопятся менять условия для клиентов.

Напомним, что за первое полугодие банки выдали 497 тыс. кредитов на сумму 2,2 трлн руб. Это на 46–48% больше, чем годом ранее. Рост поддержала волна льготных программ и снижение рыночных ставок в первой половине года.

Читайте также:

Опубликован точный график школьных каникул в Иркутске на весь 2026/2027 год
10 июля 2026
Банк Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»
10 июля 2026

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2026, последние новости ":
Все материалы сюжета (1140)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес