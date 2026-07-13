ВТБ вошел в число самых надежных банков России

По итогам всероссийского опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбора персонала SuperJob среди своих респондентов, ВТБ вошел в топ самых надежных банков России, набрав 43% голосов.

По данным открытого опроса, — среди респондентов в возрасте 35–44 лет и старше 45 лет за банк отдали голоса по 47% опрошенных. Среди более молодой аудитории (18–24 лет) показатель составил 37%, а в группе 25–34 лет — 39%. Женщины доверяют ВТБ чуть больше, чем мужчины: 45% против 41% соответственно.

Клиенты ВТБ не просто доверяют банку, но и готовы рекомендовать его близким. В открытом опросе, где респондентов просили назвать один банк, который они однозначно порекомендовали бы своим родственникам, друзьям или знакомым, ВТБ занял второе место. Доля тех, кто, напротив, не стал бы рекомендовать банк, стала одной из самых низких среди крупнейших банков.