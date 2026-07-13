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«Кухня дома дешевле»: россияне массово отказываются от кафе

За первые шесть месяцев посещаемость заведений общепита в России сократилась на 6–10%. В Москве поток гостей упал еще сильнее: рестораны потеряли 8%, а фастфуд — всего 2%, сообщает "Коммерсант".

«Падение трафика связано со стремлением потребителей сократить расходы», — пояснила гендиректор сервиса для оплаты чаевых Оксана Белякова.

Чтобы удержать выручку, заведения вынуждены поднимать цены: средний чек вырос на 4–18% в зависимости от формата. Эксперты отмечают, что серьезным конкурентом ресторанам стали торговые сети с готовой едой и высокая плотность рынка кофеен.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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