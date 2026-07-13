Инфляция в июне вышла на годовой максимум: что ЦБ РФ сделает с ключевой ставкой?

По данным Росстата, в июне потребительские цены в России прервали тенденцию четырех предыдущих месяцев и снова пошли вверх, установив рекорд с начала года. Инфляция ускорилась с 5,31% до 6,02% годовых и с 0,17% до 0,87% в сопоставлении месяц к месяцу. Это было обусловлено нехарактерным для данного сезона ускорением роста цен на плодоовощную продукцию на фоне удорожания бензин на 6,9% м/м. Стоимость услуг, которая почти полгода была наиболее выраженным проинфляционным фактором, в июне тоже осталась на высоком уровне.

В этой связи эффект от замедления инфляции сошел на нет и годовой показатель в июне увеличился сразу на 0,71 процентного пункта а помесячный — более чем впятеро. Максимальный годовой прирост продемонстрировали тарифы почтовых услуг (+20,5 % г/г), бензин (+19,9% после 13% в мае) и страховые услуги (+17% г/г). Одновременно сдерживанию роста совокупного уровня инфляции содействовало все еще продолжающееся падение цен на сливочное масло (- 8,5% г/г), некоторые фрукты и овощи (-4,9% г/г), электротовары снизились (-3,2% г/г).

Ускорению инфляции способствовала динамика цен на репчатый лук (+26%), картофель (+23%), белокочанную капусту (+14,7%). При этом наиболее выраженная дефляция в июне по сравнению с маем была зафиксирована в отношении куриных яиц (-8,6%) и стоимости проезда в сидячих вагонах поездов дальнего следования (-8%). Однако по сравнению с маем дефляция наблюдалась в отношении ограниченного количества товаров и услуг и в целом была невысокой.

«С учетом описанных трендов предполагаем, что ЦБ РФ 24 июля оставит ключевую ставку без изменений, хотя не исключаем обсуждения и других вариантов. Сохранению текущих параметров ДКП будет способствовать дальнейшее усиление инфляционных ожиданий и ускорение недельной инфляции», – резюмирует Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global.