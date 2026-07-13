«Тальцы» открывают первую в Сибири деревянную синагогу

В день своего 46-летия, 18 июля, Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» представит две новые экспозиции — дом конезаводчика и синагогу. Это точные копии исторических зданий XIX века, наполненные предметами быта того времени. Посетителей ждет интерактивное погружение в историю Прибайкалья с экскурсиями от актеров в образах раввина и конезаводчика.

«Строительство экспозиций шло около двух лет», — отметил директор музея Владимир Тихонов.

Синагога воссоздана по фотографиям здания из Зимы (1905 г.), которое было последним деревянным религиозным объектом такого типа в области. Дом конезаводчика спроектирован по аналогии с памятником в Тарасово; его интерьер украшен уникальными архангельскими росписями, впервые обнаруженными в сибирских музеях.

Кроме того, откроется выставка «Музейное закулисье», где посетители увидят работу реставраторов в режиме реального времени, а также смогут попробовать себя в роли исследователей на мастер-классе по определению возраста фарфора. В программе дня — ярмарка ремесленников и показ коллекции дизайнера Нины Мокрицкой.

В 2025 году музей «Тальцы» стал лидером среди учреждений культуры Иркутской области по посещаемости – в нём побывало 246 тысяч человек.