«От склада до стадиона»: какие объекты появятся в Иркутске благодаря новым инвестиционным проектам

В Иркутске определили вектор развития города на ближайшие годы. На рабочем совещании под председательством первого заммэра Светланы Колотовкиной обсудили запуск новых инвестпроектов, которые должны создать сотни рабочих мест.

«Мы создаем благоприятные условия для бизнеса и стимулируем приток инвестиций», — заявил заместитель мэра Денис Зеленский.

Ключевые проекты:

Логистика: В Ленинском районе построят два распределительных центра, что создаст более 200 рабочих мест.

Спорт: В Свердловском районе появится крытый футбольный стадион на 8 тыс. кв. м с трибунами на 200 человек, гостиницей и кафе (33 рабочих места). Также в реестр планируют включить академию баскетбола и многофункциональный комплекс.

Предместье Рабочее: Рассматривается создание спортивного кластера рядом со скейт-парком.

Для удобства инвесторов запущена Инвестиционная карта Иркутска, где бизнес может выбрать площадку для реализации своих идей.