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Курсы валют ЦБ РФ на 14 июля: 76,6213 руб/доллар США и 87,5781 руб/евро

ЦБ РФ с 14 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,6213 руб.
  • 1 евро - 87,5781 руб.
  • 10 китайских юаней - 112,9250 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0434 р. (0,06%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0880 р. (0,10%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1120 р. (0,10%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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