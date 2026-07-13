Путин назвал топливный кризис временным

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с поставками топлива носят временный характер, так как российская энергетика обладает «очень мощной и надежной базовой основой».
«Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — сообщил глава государства на форуме Народного фронта, передаёт ТАСС.
10 июля вице-премьер Александр Новак сообщил о мерах, принимаемых для стабилизации ситуации:
- Запрет на экспорт: Временно прекращен вывоз бензина и дизеля для насыщения внутреннего рынка.
- Контроль цен: Крупные нефтяные компании удерживают стоимость топлива на АЗС в пределах инфляции.
- Причина дефицита: Основной фактор — атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
Кроме того, правительство рассматривает строительство мини-НПЗ в Сибири как дополнительную меру поддержки.
8 июля президент подчеркнул обязанность крупных компаний снабжать независимые заправки.