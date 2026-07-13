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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Путин назвал топливный кризис временным
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Путин назвал топливный кризис временным

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с поставками топлива носят временный характер, так как российская энергетика обладает «очень мощной и надежной базовой основой».

«Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — сообщил глава государства на форуме Народного фронта, передаёт ТАСС.

10 июля вице-премьер Александр Новак сообщил о мерах, принимаемых для стабилизации ситуации:

  • Запрет на экспорт: Временно прекращен вывоз бензина и дизеля для насыщения внутреннего рынка.
  • Контроль цен: Крупные нефтяные компании удерживают стоимость топлива на АЗС в пределах инфляции.
  • Причина дефицита: Основной фактор — атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, правительство рассматривает строительство мини-НПЗ в Сибири как дополнительную меру поддержки. 

8 июля президент подчеркнул обязанность крупных компаний снабжать независимые заправки. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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