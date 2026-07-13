Путин: Россия будет отвечать на удары зеркально и в несколько раз мощнее

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на удары по своей территории зеркально и с гораздо большей силой. Об этом он сообщил на выставке проектов Народного фронта, передаёт РБК.

«Наши ответы всегда будут зеркальными. Куда бы они ни пытались наносить удары по территории Российской Федерации, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — подчеркнул глава государства.

Ранее в июле Путин отметил, что с увеличением ударов Украины по инфраструктуре России будет расширяться и зона безопасности. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, эти атаки направлены на попытку «раскачать» российское общество.

Глава государства также подчеркнул, что российская армия сохраняет стратегическое преимущество и продвигается вперёд «по всем направлениям».