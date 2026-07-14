Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 июля: 10 097,9697 руб/1 г золота и 146,1900/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 097,9697 руб.

1 грамм серебра - 146,1900 руб.

1 грамм платины - 3 986,9399 руб.

1 грамм палладия - 3 139,5200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 82,1296 р. (0,81%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2000 р. (0,83%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2399 р. (0,08%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,3801 р. (1,01%) .

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