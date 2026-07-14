«Только один у колонки»: Курская область вводит особый режим на АЗС из-за угрозы ударов

В Курской области вводится чрезвычайный порядок продажи топлива. С 15 июля заправиться можно будет только в определенные дни: машины с нечетной первой цифрой номера — по нечетным дням, с четной — по четным, передаёт Интерфакс.

«Это необходимо для безопасности граждан и снижения потока транспорта на АЗС», — сообщил губернатор Александр Хинштейн.

За последнюю неделю регион подвергся пяти атакам беспилотников по топливной инфраструктуре.

«Противник целенаправленно бьет по местам скопления людей. Уже есть пострадавшие, в том числе дети», — заявил глава региона.

Для обеспечения безопасности на 22 ключевых АЗС введена строгая очередь: к колонке подъезжает только одна машина, остальные ждут за специальными знаками. Лимиты на литраж пока отменяются по просьбе властей, но запрет на канистры остается в силе.