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«Дом вместо стройки»: почему россияне массово отказываются от строительства с нуля

В первом полугодии 2026 года клиенты ВТБ получили в 5 раз больше кредитов на готовые частные дома, чем на строительство с нуля. Всего было выдано около 2300 ипотечных кредитов — средний размер займа составил 4,7 млн рублей, сообщает газета "Ведомости".

«Доля готовых объектов достигла рекордных 83% за полгода», — сообщил старший вице-президент банка Алексей Охорзин.

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Практически каждый второй заемщик выбрал дом на вторичном рынке (46% против 15% годом ранее). Лидеры по активности — Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Татарстан: на них приходится четверть всех сделок.

Эксперты связывают тренд с усталостью горожан от плотной застройки и желанием обрести тишину и личное пространство.

Ранее аналитики ДОМ.РФ отмечали, что индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – самый  быстрорастущий сегмент на рынке ипотеки. В мае 2026 года выдача выросла на 20% м/м, составив 3 тыс. кредитов на 19 млрд руб. «С 1 июля Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по ипотеке на ИЖС. Это может оказать давление на этот сегмент в дальнейшем», — предупреждают аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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