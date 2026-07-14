Как санкции Евросоюза повлияют на бизнес и акции ВК?

Акции ВК в ходе торгов 13 июля прибавляют 0,3%, до 168,45 руб. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, это происходит на фоне роста российского рынка в целом.

«ЕС ввел санкции против ВК и входящего в его структуру ООО "Коммуникационная платформа", владельца мессенджера Макс. В моменте котировки ВК отреагировали на новость небольшим снижением, что носило эмоциональный характер, обусловленный общей повышенной волатильностью и невысокой инвестиционной привлекательностью акций российских эмитентов», — поясняет эксперт.

По мнению Мильчаковой, санкционные ограничения в отношении ВК не отразятся на работе холдинга и подконтрольных ему сервисов, так как бизнес в ЕС холдинг не ведет, а процедуру редомициляции в России он уже завершил. «ВК стал первым из крупных представителей отечественного ИТ-сектора, кто подпал под ограничительные меры ЕС, что повышает вероятность расширения санкций на другие компании отрасли», — предупреждает аналитик.

«В качестве потенциального негативного эффекта на акции ВК может рассматриваться потенциальное исключение сервисов ВК из каталогов приложений крупных международных технологических компаний», — уточняет Мильчакова.

Напомним, что Apple удалила из AppStore приложение VK и связанные с платформой приложения. После введения санкций те же меры примут остальные международные магазины приложений.

«Ключевыми факторами, способными поддержать рост котировок ВК в течение года, мы видим реализацию заявленных компанией амбициозных планов по показателям выручки и EBITDA, наращивание доходов от монетизации Макса (стартовавшее в текущем году), развитие и коммерциализацию иных перспективных сервисов, сильные результаты подразделений VK Tech и образовательного направления, а также потенциальную активность в сфере сделок по слиянию и поглощению», — перечисляет Мильчакова.

«Мы подтверждаем нашу целевую цену по акции ВК на уровне 345 руб. в годовом горизонте и рейтинг "покупать" (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — заключает Наталья Мильчакова.