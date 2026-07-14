«Пособия только для тех, кто платит налоги»: мигранты потеряют выплаты по беременности без стажа

Правительство одобрило законопроект, который ограничивает социальные пособия для иностранцев с видом на жительство (ВНЖ) и разрешением на временное проживание (РВП). С 2027 года они смогут получать выплаты в связи с материнством или погребением только при наличии страхового стажа не менее шести месяцев, то есть официального трудоустройства, сообщает газета "Ведомости".

«Предлагаемый механизм гарантирует, что размер выплат будет соответствовать сумме уплаченных страховых взносов», — поясняется в отзыве правительства.

Законопроект разработан депутатами Ярославом Ниловым и Алексеем Диденко. Он направлен на оптимизацию расходов Соцфонда РФ и уже внесен в Госдуму.

В России сейчас находится около 5,7 млн мигрантов, из них более 835 тыс. пребывают незаконно.

Эксперты считают, что нововведение подтолкнет работодателей к легализации трудовых отношений с мигрантами.