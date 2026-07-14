Крайснефть расширила сеть: бензин для физлиц доступен еще в шести точках Иркутской области

С 13 июля компания «Крайснефть» увеличила число АЗС, где возможен отпуск бензина физическим лицам. Теперь топливо доступно по следующим адресам:
- р.п. Култук, ул. Профсоюзная, № 78;
- Иркутская обл., м.р-н Баяндаевский, с.Баяндай, ул.Шоссейная, зд. 3/1А;
- г. Черемхово, ул.Маяковского, д.87а;
- г. Саянск, микрорайон Олимпийский, дом 39;
- Иркутская обл., Усольский район, Тельминское, терр. Проммассив, ул.Усольская, соор. 10;
- г. Иркутск, ул.Полины Осипенко, д.1.
Ранее в компании подчеркивали поддержку губернатора Игоря Кобзева в открытии четырех точек:
- АЗС 13 — Байкальский тр-т, 14 км., п. Ново-Лисиха, ул. Трактовая, 22
- АЗС 19 — п. Хомутово, ул. Трактовая, д.1А
- АЗС 20 — Мельничный тракт, 1,5 км.
- АЗС 47 — г. Шелехов, 3 мкр., зд. 18 («Автостанция»).
Таким образом, общее число работающих АЗС достигло 17 точек. Полный список работающих АЗС на 13.07.26:
- АЗС 3 Иркутская область, м.р-н Баяндаевский, с.Баяндай, ул.Шоссейная, зд. 3/1А
- АЗС 13 г. Иркутск, Байкальский тр-т, 14 км., п. Ново-Лисиха, ул. Трактовая, 22
- АЗС 16 г.Иркутск, ул.Полины Осипенко, д.1
- АЗС 17 Иркутская обл., м.р-н Усольский, Тельминское, терр. Проммассив, ул.Усольская, соор. 10
- АЗС 18 г. Иркутск, ул. Сергеева, 19
- АЗС 19 п. Хомутово, ул. Трактовая, д.1А
- АЗС 20 Мельничный тракт, 1,5 км.
- АЗС 24 г.Саянск, микрорайон Олимпийский, дом 39
- АЗС 26 г. Черемхово, ул. Маяковского, д.87а
- АЗС 31 г. Иркутск, ул. Челябинская, 36 (Покровский)
- АЗС 32 г. Иркутск, ул. Ширямова, 19а (Боулинг)
- АЗС 33 г. Иркутск, ул. Ширямова, 22а (Бумеранг)
- АЗС 42 р.п.Култук, ул. Профсоюзная, № 78
- АЗС 44 г. Ангарск, 14-й микрорайон, стр. 12 (ДОСААФ)
- АЗС 47 г. Шелехов, 3 мкр., зд. 18 («Автостанция»)
- АЗС 54 г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 37
- АЗС 55 п. Мамоны, мкр. Южный, ул. Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино)
На всех пунктах действуют стандартные ограничения: лимит — не более 30 литров на одно ТС; онлайн-заправка отключена; возможны кратковременные остановки из-за технического перерыва или слива бензовоз.