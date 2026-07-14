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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Крайснефть расширила сеть: бензин для физлиц доступен еще в шести точках Иркутской области
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Крайснефть расширила сеть: бензин для физлиц доступен еще в шести точках Иркутской области

<p>Фото https://kraisneft.ru/</p>

Фото https://kraisneft.ru/

С 13 июля компания «Крайснефть» увеличила число АЗС, где возможен отпуск бензина физическим лицам. Теперь топливо доступно по следующим адресам:

  1. р.п. Култук, ул. Профсоюзная, № 78;
  2. Иркутская обл., м.р-н Баяндаевский, с.Баяндай, ул.Шоссейная, зд. 3/1А;
  3. г. Черемхово, ул.Маяковского, д.87а;
  4. г. Саянск, микрорайон Олимпийский, дом 39;
  5. Иркутская обл., Усольский район, Тельминское, терр. Проммассив, ул.Усольская, соор. 10;
  6. г. Иркутск, ул.Полины Осипенко, д.1.

Ранее в компании подчеркивали поддержку губернатора Игоря Кобзева в открытии четырех  точек:

  • АЗС 13 — Байкальский тр-т, 14 км., п. Ново-Лисиха, ул. Трактовая, 22
  • АЗС 19 — п. Хомутово, ул. Трактовая, д.1А
  • АЗС 20 — Мельничный тракт, 1,5 км.
  • АЗС 47 — г. Шелехов, 3 мкр., зд. 18 («Автостанция»).

Таким образом, общее число работающих АЗС достигло 17 точек. Полный список работающих АЗС на 13.07.26:

  1. АЗС 3 Иркутская область, м.р-н Баяндаевский, с.Баяндай, ул.Шоссейная, зд. 3/1А
  2. АЗС 13 г. Иркутск, Байкальский тр-т, 14 км., п. Ново-Лисиха, ул. Трактовая, 22
  3. АЗС 16 г.Иркутск, ул.Полины Осипенко, д.1
  4. АЗС 17 Иркутская обл., м.р-н Усольский, Тельминское, терр. Проммассив, ул.Усольская, соор. 10
  5. АЗС 18 г. Иркутск, ул. Сергеева, 19
  6. АЗС 19 п. Хомутово, ул. Трактовая, д.1А
  7. АЗС 20 Мельничный тракт, 1,5 км.
  8. АЗС 24 г.Саянск, микрорайон Олимпийский, дом 39
  9. АЗС 26 г. Черемхово, ул. Маяковского, д.87а
  10. АЗС 31 г. Иркутск, ул. Челябинская, 36 (Покровский)
  11. АЗС 32 г. Иркутск, ул. Ширямова, 19а (Боулинг)
  12. АЗС 33 г. Иркутск, ул. Ширямова, 22а (Бумеранг)
  13. АЗС 42 р.п.Култук, ул. Профсоюзная, № 78
  14. АЗС 44 г. Ангарск, 14-й микрорайон, стр. 12 (ДОСААФ)
  15. АЗС 47 г. Шелехов, 3 мкр., зд. 18 («Автостанция»)
  16. АЗС 54 г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 37
  17. АЗС 55 п. Мамоны, мкр. Южный, ул. Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино)

На всех пунктах действуют стандартные ограничения: лимит — не более 30 литров на одно ТС; онлайн-заправка отключена; возможны кратковременные остановки из-за технического перерыва или слива бензовоз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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