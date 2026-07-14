Губернатор Кобзев раскрыл жесткий «План Б», если очереди на АЗС не исчезнут

Если очереди не исчезнут, Иркутская область перейдет на распределение топлива через QR-коды. Об этом губернатор Игорь Кобзев заявил в эфире Радио РБК . По его словам, окончательное решение будет принято только после обсуждения с жителями региона.

«Я понимаю, что будет разное мнение на этот счет, но всё равно мы проведем такой опрос», — заявил губернатор, комментируя инициативу введения электронных очередей на АЗС.

Он добавил, что инициатива обсуждается также с банковским сообществом.

«Это нужно, чтобы сократить время оплаты, если очереди будут большими, "чтобы сразу совместить все приятное с полезным"», — пояснил глава региона.

Игорь Кобзев считает, что система заработает эффективно, когда количество людей, использующих электронную очередь, превысит половину от общего числа клиентов. «Тогда использовать этот информационный ресурс станет удобно, и всё выстроится», — уверен он.

Губернатор признал, что пока к инициативе электронной очереди люди будут относиться тяжело. Он не исключил, что будет сделана электронная запись для социальных слоев населения: для беременных, для семей с детьми, с инвалидами.

Однако есть, по словам губернатора, и "План Б".

«Если электронная очередь не поможет — это ручное управление, мы введём QR-коды», — подчеркнул глава региона.

Ранее СИА провело опрос об идее внедрения электронных очередей на АЗС. Инициатива была воспринята неоднозначно: автомобилисты оценили ее как современный способ упорядочить спрос в условиях дефицита и предложили интегрировать систему с Госуслугами. Однако многие выразили опасения по поводу технических проблем (отсутствие интернета или использование старых кнопочных телефонов), человеческого фактора (риск драки за место у колонки) и логистических сложностей при дальних поездках. Кроме того, часть респондентов назвала электронные очереди лишь формальной мерой, которая не решает проблему физического отсутствия топлива.

Отметим, что на фоне ажиотажного спроса на топливо российские регионы ищут разные решения для стабилизации внутреннего рынка. В частности, в Кировской и Псковской областях бензин отпускают по государственным номерам автомобилей, в Томской и Новосибирской — чиновникам рекомендуют реже пользоваться личным транспортом, а в Севастополе и Ленинградской области обсуждается введение QR-кодов для заправки. Эти меры напоминают методы управления спросом времен пандемии COVID-19 и направлены на предотвращение искусственного дефицита и спекуляций. Параллельно правительство РФ запретило экспорт дизельного топлива до конца июля и авиационного керосина до ноября 2026 года, чтобы поддержать стабильную ситуацию внутри страны