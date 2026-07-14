Губернатор Кобзев раскрыл жесткий «План Б», если очереди на АЗС не исчезнут

Если очереди не исчезнут, Иркутская область перейдет на распределение топлива через QR-коды. Об этом губернатор Игорь Кобзев заявил в эфире Радио РБК . По его словам, окончательное решение будет принято только после обсуждения с жителями региона.
«Я понимаю, что будет разное мнение на этот счет, но всё равно мы проведем такой опрос», — заявил губернатор, комментируя инициативу введения электронных очередей на АЗС.
Он добавил, что инициатива обсуждается также с банковским сообществом.
«Это нужно, чтобы сократить время оплаты, если очереди будут большими, "чтобы сразу совместить все приятное с полезным"», — пояснил глава региона.
Игорь Кобзев считает, что система заработает эффективно, когда количество людей, использующих электронную очередь, превысит половину от общего числа клиентов. «Тогда использовать этот информационный ресурс станет удобно, и всё выстроится», — уверен он.
Губернатор признал, что пока к инициативе электронной очереди люди будут относиться тяжело. Он не исключил, что будет сделана электронная запись для социальных слоев населения: для беременных, для семей с детьми, с инвалидами.
Однако есть, по словам губернатора, и "План Б".
«Если электронная очередь не поможет — это ручное управление, мы введём QR-коды», — подчеркнул глава региона.
Ранее СИА провело опрос об идее внедрения электронных очередей на АЗС. Инициатива была воспринята неоднозначно: автомобилисты оценили ее как современный способ упорядочить спрос в условиях дефицита и предложили интегрировать систему с Госуслугами. Однако многие выразили опасения по поводу технических проблем (отсутствие интернета или использование старых кнопочных телефонов), человеческого фактора (риск драки за место у колонки) и логистических сложностей при дальних поездках. Кроме того, часть респондентов назвала электронные очереди лишь формальной мерой, которая не решает проблему физического отсутствия топлива.
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Отметим, что на фоне ажиотажного спроса на топливо российские регионы ищут разные решения для стабилизации внутреннего рынка. В частности, в Кировской и Псковской областях бензин отпускают по государственным номерам автомобилей, в Томской и Новосибирской — чиновникам рекомендуют реже пользоваться личным транспортом, а в Севастополе и Ленинградской области обсуждается введение QR-кодов для заправки. Эти меры напоминают методы управления спросом времен пандемии COVID-19 и направлены на предотвращение искусственного дефицита и спекуляций. Параллельно правительство РФ запретило экспорт дизельного топлива до конца июля и авиационного керосина до ноября 2026 года, чтобы поддержать стабильную ситуацию внутри страны