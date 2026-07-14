В Усть-Илимске прошел фестиваль «Хранители легенд Илимской тайги»

12 июля в Усть-Илимске при поддержке энергохолдинга Эн+ состоялся городской летний фестиваль «Хранители легенд Илимской тайги», собравший более 500 человек. Его центральным событием стал конкурс чтецов, где участники представили авторские легенды.
Фестиваль стал итогом проекта «Общественное пространство «Место силы «Крылатый», победившего в 2025 году в грантовом конкурсе Эн+ «Города со знаком плюс». Благодаря поддержке энергохолдинга удалось облагородить прилегающую территорию вокруг двухуровневого здания и завершить строительство смотровой площадки с видом на Усть-Илимскую ГЭС.
Поддержка подобных региональных инициатив, направленных на сохранение самобытных традиций и фольклора Приангарья, продолжает подход, заложенный ещё основателем Эн+ Олегом Дерипаска.
Для гостей фестиваля организовали творческие и кулинарные мастер-классы, ярмарку продукции местных мастеров, где можно было приобрести уникальные изделия ручной работы, а также роспись арт-объектов, выступления местных артистов с фольклорными славянскими песнями и различные активности для детей.
Кроме того, на празднике выступили актеры Усть-Илимского Театра драмы и комедии. На сцене под открытым небом они представили спектакль в формате сторителлинга «Сказки и легенды с берегов Байкала».
– Фестиваль стал праздником яркого творчества, уникальных илимских традиций и единения с духом сибирской природы! Благодаря дружной команде организаторов, волонтеров, артистов, участников конкурса, мастеров удалось воплотить нашу общую мечту. Мы благодарны энергохолдингу Эн+ за поддержку инициативы. Верим, что этот фестиваль будет проходить в нашем городе ежегодно, станет ценным вкладом в его культурную жизнь, а также закрепит статус Усть-Илимска как точки притяжения творческих людей со всей Сибири, – отметила соавтор проекта «Место силы «Крылатый» Маргарита Рудых.
В главном событии фестиваля – конкурсе чтецов первое место заняла Дарья Мартемьянова, второй стала Людмила Бельчикова, а третьей — Елена Вологжина. Авторский рассказ победителя войдет в специальную книгу проекта — «Крылатые Легенды», которую опубликуют в этом году.