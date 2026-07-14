В Усть-Илимске прошел фестиваль «Хранители легенд Илимской тайги»

12 июля в Усть-Илимске при поддержке энергохолдинга Эн+ состоялся городской летний фестиваль «Хранители легенд Илимской тайги», собравший более 500 человек. Его центральным событием стал конкурс чтецов, где участники представили авторские легенды.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Фестиваль стал итогом проекта «Общественное пространство «Место силы «Крылатый», победившего в 2025 году в грантовом конкурсе Эн+ «Города со знаком плюс». Благодаря поддержке энергохолдинга удалось облагородить прилегающую территорию вокруг двухуровневого здания и завершить строительство смотровой площадки с видом на Усть-Илимскую ГЭС.

Поддержка подобных региональных инициатив, направленных на сохранение самобытных традиций и фольклора Приангарья, продолжает подход, заложенный ещё основателем Эн+ Олегом Дерипаска.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Для гостей фестиваля организовали творческие и кулинарные мастер-классы, ярмарку продукции местных мастеров, где можно было приобрести уникальные изделия ручной работы, а также роспись арт-объектов, выступления местных артистов с фольклорными славянскими песнями и различные активности для детей.

Кроме того, на празднике выступили актеры Усть-Илимского Театра драмы и комедии. На сцене под открытым небом они представили спектакль в формате сторителлинга «Сказки и легенды с берегов Байкала».

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

– Фестиваль стал праздником яркого творчества, уникальных илимских традиций и единения с духом сибирской природы! Благодаря дружной команде организаторов, волонтеров, артистов, участников конкурса, мастеров удалось воплотить нашу общую мечту. Мы благодарны энергохолдингу Эн+ за поддержку инициативы. Верим, что этот фестиваль будет проходить в нашем городе ежегодно, станет ценным вкладом в его культурную жизнь, а также закрепит статус Усть-Илимска как точки притяжения творческих людей со всей Сибири, – отметила соавтор проекта «Место силы «Крылатый» Маргарита Рудых.

В главном событии фестиваля – конкурсе чтецов первое место заняла Дарья Мартемьянова, второй стала Людмила Бельчикова, а третьей — Елена Вологжина. Авторский рассказ победителя войдет в специальную книгу проекта — «Крылатые Легенды», которую опубликуют в этом году.