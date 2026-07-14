Путин пообещал постепенную стабилизацию ситуации с топливом: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин пообещал постепенную стабилизацию ситуации с топливом, озвучена средняя пенсия госслужащих, в Госдуме предложили рассчитывать минимальный размер пенсии на основе МРОТ, а в Иркутской области из-за дождей повторно размыло одну из трасс. Подробнее – в обзоре СИА.

Постепенное выправление

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия Вооруженных сил Украины создают некоторые проблемы с нефтью в России, однако ситуация будет постепенно улучшаться. «Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», – отметил глава государства.

Пенсия госслужащих

В апреле 2026 года средняя пенсия федеральных госслужащих в РФ составила 39,4 тысячи рублей. По информации Социального фонда, размер выплат зависит от занятости: работающие пенсионеры получают 40,4 тысячи рублей, а неработающие – 39,3 тысячи рублей. Самые высокие пенсионные начисления зафиксированы на Чукотке – там средняя сумма превышает 66 тысяч рублей.

МРОТ и пенсии

В Госдуме предложил установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда, а не прожиточного минимума пенсионера. «Настоящим законопроектом предлагается вместо регионального показателя ПМП использовать единый для всей страны федеральный показатель МРОТ», – сообщается в пояснительной записке к проекту. Инициатива направлена на укрепление принципов социальной справедливости.

Подтопление дороги

В Бодайбинском районе на трассе Кропоткин – Перевоз из-за поднятия уровня воды в реке Векша вновь размыло объездную дорогу на 93-м километре. Нарушено дорожное сообщение с поселком Перевоз. На месте находятся рабочие Бодайбинского филиала Дорожной службы Иркутской области и необходимая техника – самосвал, экскаватор, автогрейдер. К восстановлению приступят после спада уровня реки.

План Б

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что будет, если очереди на заправках даже при введении электронных очередей не исчезнут. В таком случае регион перейдет на распределение топлива через QR-коды. «Если электронная очередь не поможет – это ручное управление, мы введем QR-коды», – подчеркнул глава региона.