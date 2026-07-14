Река Векша снова подтопила участок дороги в Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области на трассе Кропоткин – Перевоз из-за поднятия уровня воды в реке Векша вновь размыло объездную дорогу на 93-м километре. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Нарушено дорожное сообщение с поселком Перевоз. По информации администрации города Бодайбо и района, на месте находятся рабочие Бодайбинского филиала Дорожной службы Иркутской области и необходимая техника – самосвал, экскаватор, автогрейдер. К восстановлению объезда они приступят после спада уровня реки», – отметил глава региона.

По данным Иркутского УГМС, в северо-восточных районах 14 и 15 июля ожидаются сильные дожди и ливни. Синoптики пpoгнoзиpyют пoдъем ypoвня вoды в peкax.