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Река Векша снова подтопила участок дороги в Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области на трассе Кропоткин – Перевоз из-за поднятия уровня воды в реке Векша вновь размыло объездную дорогу на 93-м километре. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Нарушено дорожное сообщение с поселком Перевоз. По информации администрации города Бодайбо и района, на месте находятся рабочие Бодайбинского филиала Дорожной службы Иркутской области и необходимая техника – самосвал, экскаватор, автогрейдер. К восстановлению объезда они приступят после спада уровня реки», – отметил глава региона.

По данным Иркутского УГМС, в северо-восточных районах 14 и 15 июля ожидаются сильные дожди и ливни. Синoптики пpoгнoзиpyют пoдъем ypoвня вoды в peкax.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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