Автомобиль «Мерседес» стоимостью 5 млн рублей конфисковали у иркутянина за пьяную езду

35-летний житель Иркутска лишился премиального автомобиля «Мерседес» стоимостью более 5 млн рублей за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

По данным правоохранителей, в июне 2025 года вечером на улице Байкальской сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль, который двигался в сторону плотины ГЭС с выключенными фарами. За рулем находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование показало превышение допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе почти в четыре раза.

Кроме того, выяснилось, что в апреле 2023 года нарушитель уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. По решению мирового суда он был лишен прав на 1,5 год и оштрафован на 30 тысяч рублей. Указанное обстоятельство послужило поводом для уголовного преследования.

Мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 10 месяцев, а также оставили без водительских прав на тот же срок. Кроссовер стоимостью более 5 млн рублей конфискован в доход государства.