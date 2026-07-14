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Иркутские ученые зафиксировали 12 афтершоков после землетрясения в Тунскинской долине

Накануне в Тункинской долине Бурятии случилось землетрясение, которое почувствовали в Иркутске. После этого была зафиксирована серия афтершоков. Исследованием сейсмособытий займутся учены Института земной коры СО РАН.

«На данный момент планируется выезд сотрудников Института в деревню Енгорга и село Шимки, расположенные недалеко от очага землетрясения, для установки локальной сети сейсмических станций», – пояснили в вузе.

Накануне в Тункинской долине произошло землетрясение с энергетическим классом 12.9. Интенсивность в Иркутске оценивается в 3-4 балла. За основным толчком последовала серия из 12 афтершоков. Жертв или разрушений не было зафиксировано.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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