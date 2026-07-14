«Дефолт по цепочке»: малый бизнес тонет в долгах и тянет за собой всю экономику

Каждый шестой предприниматель с кредитом не платит вовремя — подсчеты «Национальных кредитных рейтингов» приводит РБК. На начало лета около 100 тыс. ИП и небольших организаций имели просроченные долги, их общую сумму Центробанк оценивает более чем в 600 млрд руб. По прогнозам НКР, к концу года доля проблемных долгов МСП приблизится к 5% от кредитного портфеля банков, что может подтолкнуть банки еще сильнее ужесточить условия выдачи, сообщает "Коммерсант".

«В числе предприятий, которые имеют просрочку, находится микробизнес: у них кассовые разрывы, проблемы с платежами, повышенная налоговая нагрузка», — отмечает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

Однако эксперты считают, что даже те компании, кто пока не допускает просрочек, находятся на грани дефолта благодаря массовым реструктуризациям.

«Доля реструктурированных кредитов в корпоративном портфеле выросла почти до 25%, а в малом бизнесе процент еще выше. Сейчас очень ужесточились рисковые политики. Дальше ситуация либо сохранится, либо ухудшится», — предупреждает Самиев.

При этом получить послабления крайне сложно: банки одобряют лишь около 40% заявок. Бизнес остается должен не только банкам, но и другим компаниям, а такие обязательства исполняются еще хуже.

«Деньги перестают ходить по экономике: происходит срыв контрактов, поставок, неоплата. Сложнее всего производственному бизнесу. Строительство тоже сильно страдает из-за нынешних процентов по ипотеке», — говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.