От 35% до 10%: зачем правительство планирует урезать скидку на покупку электромобиля

Размер субсидируемой государством скидки на покупку российских электромобилей и гибридов может быть сокращен с 35% до 10%. Такую возможность обсуждает Министерство промышленности и торговли совместно с автопромом. Среди сторонников идеи — производитель Evolute: компания считает, что снижение порога позволит большему числу людей воспользоваться льготами, сообщает "Коммерсант".

«Мы видим хороший разгон рынка, и логично снизить субсидию», — отметил управляющий партнер бренда Андрей Резников. По его словам, большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. В бюджете РФ на программу автокредитования предусмотрено 20 млрд руб..

В министерстве уточнили, что пока программы продолжают работать по старым условиям (скидка 35%) — нормативная база только формируется. Однако рассматривается вариант сохранения высокой субсидии лишь для высоколокализованных моделей, а остальные смогут участвовать в программе со скидкой от 10%, в зависимости от категории заемщика или типа ТС.

Эксперты отмечают, что спрос на гибриды стабильно растет: за первое полугодие их продажи увеличились в 2,3 раза, чистых электрокаров — на 5%. Лизинговые компании фиксируют рост сделок с EV на 90% месяц к месяцу.

«Поддержка позволила снизить стоимость электромобилей для юридических лиц, сделав их приобретение экономически целесообразным», — отмечает гендиректор ЛК «Европлан» Илья Ноготков. Однако основатель EVM Илья Рашкин подчеркивает: «Снижение скидки для гибридов поддерживаем, но поддержку электромобилей важно сохранить».