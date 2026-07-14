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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
«Не повышать ставку из-за бензина»: Шохин призвал ЦБ не душить экономику ради борьбы с топливным кризисом
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«Не повышать ставку из-за бензина»: Шохин призвал ЦБ не душить экономику ради борьбы с топливным кризисом

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил против повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо. По его мнению, Центробанку следует проявить благоразумие и не использовать денежно-кредитную политику для борьбы с последствиями дефицита горючего, передаёт ТАСС.

«Было бы неправильно ждать лобовой реакции Центрального банка... Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», — заявил господин Шохин на заседании Координационного совета региональных объединений работодателей в ДФО.

Напомним, дефицит топлива наблюдается с конца мая на фоне атак БПЛА на НПЗ. Правительство уже ввело запрет на экспорт дизеля до 31 июля, а медианные цены на бензин АИ-92 выросли на 20%, на АИ-95 — на 24%. Эксперты РСПП считают, что повышение ставки лишь разгонит инфляцию дальше, увеличивая издержки бизнеса по обслуживанию кредитов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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