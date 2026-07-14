Все АЗС сети «ОМНИ» возобновили продажу бензина АИ-92 в Иркутской области

В Иркутской области все автозаправочные станции сети «ОМНИ» возобновили продажу бензина АИ-92. Об этом СИА сообщили в компании.

«На всех АЗС сети "ОМНИ" появился бензин АИ-92 – всего у нас по Иркутской области 33 автозаправочные станции», – пояснили агентству, уточнив, что в одни руки продают не более 30 литров.

Заправки компании есть в Иркутске, Ангарске, поселке Средний Усольского района, рабочем поселке Маркова в Иркутском районе, селе Баяндай Баяндаевского района, деревне Шаманаева Черемховского района и на других территориях.

Ранее СИА публиковало актуальную информацию по ценам и наличию топлива в Приангарье.