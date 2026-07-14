Куда россияне ездят ради еды?

Каждый второй российский путешественник хотя бы раз возвращался в город или страну только ради того, чтобы снова поесть, выяснили СДЭК и OneTwoTrip. Гастрономической столицей России респонденты назвали Казань (54%), следом идут Санкт-Петербург (52%), Владивосток (49%), Калининград (47%) и Махачкала (45%).

92% опрошенных всегда пробуют локальные блюда: в первую очередь заказывают национальную кухню (93%), затем местные сладости (45%), экзотические продукты (39%) и морепродукты (37%). Лучшей страной для гастротуризма россияне считают Италию (64%), на втором месте Грузия (55%), на третьем — Россия (51%), обогнавшая Францию, Китай, Испанию, Грецию, Армению, Японию и Узбекистан.

Самые доступные для путешественников направления из списка — Махачкала, Мурманск и Владивосток (ночь в отеле от 5,6 до 7,5 тыс. рублей), дороже всего — Казань и Москва (в среднем 9,6 тыс. рублей). Среди зарубежных направлений бюджетнее всего отдых в Узбекистане, Грузии и Армении (10–11 тыс. рублей за ночь), самые дорогие — Франция, Италия и Испания (20,5–27,2 тыс. рублей).

Ранее президент Ассоциации ресторанного бизнеса Иркутской области Сергей Смолянинов рассказал СИА, что гастрономия сегодня — это уже не дополнительный сервис, а неотъемлемая часть туристического опыта, даже драйвер туризма. Поддержка отрасли даст мультипликативный эффект за счет привлечения путешественников в регион.