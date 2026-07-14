Новый нумизматический набор Банка России уже в Примсоцбанке

Теперь в Примсоцбанке можно приобрести новые монеты Банка России из сувенирного нумизматического набора 2026 года. Это не просто платежный инструмент, а маленький кусочек истории в аккуратной упаковке — для коллекции, подарка или особого повода.

Банк России выпустил в обращение набор монет 16 июня 2026 года. В него вошли монеты номиналом 1 и 5 копеек из стали, плакированной мельхиором, 10 и 50 копеек — из стали с латунным гальваническим покрытием, а также 1, 2, 5 и 10 рублей из стали с никелевым или латунным покрытием.

Монеты выполнены в улучшенном качестве, а на лицевой стороне сохранено классическое оформление с изображением Георгия Победоносца на мелких номиналах и символикой Банка России. Тираж набора ограничен — всего 35 тысяч штук, поэтому интерес к выпуску особенно высок.

Памятные и сувенирные монеты Банка России являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и принимаются по номиналу без ограничений.

Где найти

Новые монеты уже доступны в офисах банка Примсоцбанка. Уточнить наличие набора можно на официальном сайте по ссылке или по телефону: 8 800 350-42-02 (*4202 для звонков с мобильного). Звонок бесплатный.

Описание монет подготовлено по сообщению Банка России: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=639171152282882518COINS.htm

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