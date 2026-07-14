11 причалов на Байкале не прошли проверку безопасности

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела проверку гидротехнических сооружений в акватории озера Байкал и установила, что 11 причалов не соответствуют предъявляемым требованиям. Они не оснащены леерными ограждениями, скоб-трапами и отбойными устройствами, а на некоторые из них не разработана проектная документация.

Фото Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

В результате принят комплекс мер прокурорского реагирования: внесено 6 представлений, 4 лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 и ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ, а по трём исковым заявлениям на собственников причалов возложена обязанность привести их в соответствие с Техническим регламентом.

Надзорные мероприятия продолжаются в течение навигационного периода.

Напомним, что в Иркутской области заключен госконтракт на реконструкцию причала «Рогатка» в Листвянке. Проект стоимостью 1,3 млрд рублей, финансируемый из федерального бюджета, станет частью нацпроекта «Туризм и гостеприимство».