В Ангарске создадут Школу креативных индустрий за 87,5 млн рублей

В Ангарске создают Школу креативных индустрий, где 120 детей 5–11 классов смогут бесплатно получать знания и навыки в сфере творческих профессий. На создание учреждения по федеральному проекту «Развитие искусства и творчества» из бюджетов всех уровней выделено 87,5 млн рублей, помещения уже подготовлены, в ближайшее время начнётся установка оборудования.

«Это будет новое современное пространство в Ангарске для творческой реализации талантливых детей. Здесь они смогут получить востребованные в современном мире знания. Создание Школы идет по графику. К началу учебного года мы планируем торжественно открыть объект», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Учреждение разместится в библиотеке №3 имени Леонида Беспрозванного после капитального ремонта, в нём создадут шесть студий: анимации и 3D-графики, звукорежиссуры, VR и AR, дизайна, электронной музыки, фото- и видеопроизводства.

Сейчас идёт набор преподавателей и технического персонала, а также приём анкет от потенциальных учащихся, перед зачислением будет проведён специальный отбор. Школа станет третьей в регионе — первая открылась в 2023 году в Иркутске, вторая в 2025 году в Саянске.