Топливные операторы вошли в список предприятий, которые могут не раскрывать всей информации о компании

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий список компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности. Об этом пишет ТАСС.
В обновленный перечень вошли следующие предприятия:
- «РН-Аэро»,
- «РН-Краснодарнефтегаз»,
- «РН-Морской терминал Находка»,
- «РН-Морской терминал Туапсе»,
- «РН-Пурнефтегаз»,
- «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод»,
- «РН-Юганскнефтегаз»,
- «Нефтегазтехнология-Энергия»,
- «Базовый авиатопливный оператор»,
- АО «Топливозаправочная компания "Кольцово"»,
- ООО «Топливозаправочный комплекс Пулково»,
- «Удмуртэнергонефть»,
- АО «Научно-производственное объединение "РН-Буровая техника"».
Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень из 46 российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации.