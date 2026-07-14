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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Топливные операторы вошли в список предприятий, которые могут не раскрывать всей информации о компании
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Топливные операторы вошли в список предприятий, которые могут не раскрывать всей информации о компании

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий список компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности. Об этом пишет ТАСС.

В обновленный перечень вошли следующие предприятия:

  • «РН-Аэро»,
  • «РН-Краснодарнефтегаз»,
  • «РН-Морской терминал Находка»,
  • «РН-Морской терминал Туапсе»,
  • «РН-Пурнефтегаз»,
  • «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод»,
  • «РН-Юганскнефтегаз»,
  • «Нефтегазтехнология-Энергия»,
  • «Базовый авиатопливный оператор»,
  • АО «Топливозаправочная компания "Кольцово"»,
  • ООО «Топливозаправочный комплекс Пулково»,
  • «Удмуртэнергонефть»,
  • АО «Научно-производственное объединение "РН-Буровая техника"».

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень из 46 российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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