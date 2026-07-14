Топливные операторы вошли в список предприятий, которые могут не раскрывать всей информации о компании

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий список компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности. Об этом пишет ТАСС.

В обновленный перечень вошли следующие предприятия:

«РН-Аэро»,

«РН-Краснодарнефтегаз»,

«РН-Морской терминал Находка»,

«РН-Морской терминал Туапсе»,

«РН-Пурнефтегаз»,

«РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод»,

«РН-Юганскнефтегаз»,

«Нефтегазтехнология-Энергия»,

«Базовый авиатопливный оператор»,

АО «Топливозаправочная компания "Кольцово"»,

ООО «Топливозаправочный комплекс Пулково»,

«Удмуртэнергонефть»,

АО «Научно-производственное объединение "РН-Буровая техника"».

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень из 46 российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации.