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За первые полгода 2026 года забайкальцы 12 тысяч раз оставили чаевые через сервис Сбера

Жители Забайкальского края за шесть месяцев текущего года оставили через СберЧаевые почти 4 млн рублей и поблагодарили сотрудников сферы услуг более 12 тысяч раз.

Средняя сумма чаевых через сервис составила 315 рублей, а возможность оставить вознаграждение через СберЧаевые доступна посетителям в 71 заведении Забайкалья.

«Мы видим, как цифровые сервисы меняют культуру обслуживания в Забайкалье. Безналичная благодарность становится естественной частью взаимодействия между гостем и заведением. Наша задача – давать бизнесу и людям инструменты, которые делают этот процесс простым и доступным», – Игорь Тагиров, управляющий Читинским отделением Сбербанка.

«Для нас важно, чтобы гости уходили с приятными эмоциями, а персонал чувствовал признание. СберЧаевые решают это быстро и понятно. Именно так сегодня должен выглядеть качественный сервис», – Анелия Кондаурова, управляющий Cafe21.

Оставить чаевые можно с помощью QR-кода, размещенного на чеке или на стойке стола. Достаточно отсканировать камерой смартфона, затем выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зелёную кнопку SberPay. Удобно, что в терминалах Сбера можно оставить как персональные (конкретному сотруднику), так и командные (всему заведению) чаевые.

Подключить сервис может любой ресторан как с помощью личного менеджера, так и оставив заявку на сайте Сбера. Если СберЧаевые уже подключены у партнера, то настроить их отображение на банковском терминале можно в личном кабинете «СберБизнес». Причём формат интеграции бизнес выбирает сам: чаевые на чеке, на QR-носителях, прямо на терминале или через API на сайте заведения.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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