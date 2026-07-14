Банк России предупреждает о повышении ключевой ставки?

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что при принятии решения по ключевой ставке 24 июля регулятор «не вправе закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания». Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, из этого следует, что на заседании 24 июля будет принято решение ужесточить монетарные условия.

«Вопрос лишь в том, сохранят ли ставку на текущем уровне или повысят ее впервые с октября 2024 года. Наш базовый прогноз предполагает сохранение показателя на отметке 14,25% годовых, но не исключаем и пересмотра вверх до 14,5%», — поясняет эксперт.

По словам Мильчаковой, в июне годовая и помесячная инфляция вышли на максимум с начала 2026 года, составив 6,02% и 0,87% соответственно из-за удорожания бензина почти на 20% в годовом выражении и почти на 7% — в месячном. «Также в рост июньской инфляции значительный вклад внесли повышение цен в предыдущем месяце на услуги почтовой связи и мобильной связи», — уточняет аналитик.

«Статистика инфляционных ожиданий россиян за июль пока не опубликована, но их рост вполне реален на фоне начавшегося обесценения рубля, что вкупе с инфляцией не ниже 0,2% в неделю создает условия для повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — считает Мильчакова.

Эксперт обращает внимание, что ранее глава РСПП Александр Шохин призвал совет директоров Банка России не повышать ключевую ставку, чтобы помочь предотвратить спад в российской экономике. «Однако регулятор, скорее всего, предпочтет выполнять свою прямую обязанность, то есть борьбу с инфляцией, невзирая на сопутствующий ущерб экономике», — подчеркивает Мильчакова.

«Если рост цен до сентября не замедлится, повышение "ключа" станет уже не одной из опций, а необходимостью», — заключает Наталья Мильчакова.