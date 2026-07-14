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«Не мешайте экспорту!»: якутские угольщики попросили Путина снизить ключевую ставку и ослабить рубль

Президент России Владимир Путин заявил, что смягчение денежно-кредитной политики должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями, передаёт Интерфакс.

<p>Фото kremlin.ru</p>

Фото kremlin.ru

«Это и будет естественным процессом, исходя из стабильности экономики», — подчеркнул глава государства в ходе диалога с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Николаев отметил, что угледобывающие компании региона работают в условиях сильного рубля и высокой ключевой ставки, несмотря на проблемы на мировом рынке.

«Я с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться достаточно уверенно... Это очень важно, это нам очень нужно», — добавил он.

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Глава республики также выразил надежду на ослабление курса национальной валюты: по его словам, слишком сильный рубль усложняет экспортные операции. Владимир Путин ответил, что снижение спроса на валюту уже происходит: «Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше».

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил против повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо. По его мнению, Центробанку следует проявить благоразумие и не использовать денежно-кредитную политику для борьбы с последствиями дефицита горючег.

«Было бы неправильно ждать лобовой реакции Центрального банка... Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», — заявил господин Шохин.

Эксперты РСПП считают, что повышение ставки лишь разгонит инфляцию дальше, увеличивая издержки бизнеса по обслуживанию кредитов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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