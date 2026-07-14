Проезд из Иркутска в Ангарск подорожает сразу на 60 рублей

Автобусный маршрут Иркутск – Ангарск с 1 августа подорожает сразу более чем на 30%, или на 60 рублей, и составит 250 рублей в одну сторону. Это следует из данных на сайте мэрии Ангарского городского округа.

«Изменятся и условия на межмуниципальных маршрутах № 372 и 375 ЙАнгарск – ИркутскЙ. В министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области поступило уведомление от перевозчика о том, что с 1 августа стоимость проезда составит 250 рублей. Повышение цен необходимо для обеспечения бесперебойного движения транспорта», – объяснили власти.

Также повышена стоимость проезда на городском транспорте по маршрутам № 2, 3, 7, 11, 27 и 28 до 60 рублей. С 15 июля такая же стоимость проезда будет установлена на маршрутах № 8, 10 и 20, с 17 июля – по маршруту № 9. Цены выросли из-за подорожания дизельного топлива, бензина и запчастей.