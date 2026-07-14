Богатство в России начинается от 393 тыс. руб.

Согласно опросу ВЦИОМ, человека можно считать богатым, если его ежемесячный доход составляет от 393 тысяч рублей. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата по стране на январь 2026 года при этом составила 103,6 тысячи рублей.

«Если в 2005 году для того, чтобы считаться богатым, надо было получать примерно 11 средних зарплат, то сегодня — уже четыре», — отмечает аналитический центр.

Аналитики подчеркивают, что за последние 20 лет планка богатства снизилась с 95 до 393 тысяч рублей, и цель стала более достижимой.

При этом только 4% россиян считают себя богатыми, еще 21% намерены добиться этого статуса, а 30% хотели бы стать богаче, но сомневаются в своих способностях. Остальные 40% не планируют становиться богатыми вовсе.

Напомним, за последние 20 лет в России понятие престижа кардинально изменилось: демонстративное потребление уступило место прагматизму, и статус теперь определяется не брендами или автомобилями (интерес к которым упал до 15%), а доступом к жизненно важным благам. Согласно данным ВЦИОМ на 2026 год, главными маркерами успеха стали образование детей (50%, рост на 13 процентных пунктов с 2006 года), качественная медицина (39%, +18 п.п.) и собственное жилье (32%, +9 п.п.), при этом значимость хорошего жилья как атрибута богатства снизилась с 55% до 20%.