Семье в Иркутской области понадобится больше 4 лет, чтобы накопить на квартиру

Эксперты РИА Рейтинга выяснили, сколько времени понадобится семьям и двух взрослых и одного ребенка в различных регионах России, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке.

Семье из Иркутской области понадобится 4,4 года по информации на май 2026 года. В прошлом году на эти цели понадобилось бы 4 года. Средняя стоимость такого объекта в регионе составляет 6 млн рублей.

Меньше всего копить на жилье нужно жителям Мурманской области и Ханты-Мансийского автономного округа – 2,1 года, дольше всего зарабатывать на жилье необходимо в Крыму – 13,5 года.

При составлении рейтинга учитывались медианные зарплаты родителей в конкретном регионе. Предполагалось, что все свободные деньги, оставшиеся после покрытия обязательных расходов (прожиточных минимумов), семья инвестирует в банковские депозиты для последующей покупки жилья.