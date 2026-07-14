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Кафе с сыроварней закрылось в центре Иркутска: оно проработало семь лет

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В Иркутске закрылось еще одно заведение общепита. С карты на этот раз исчезло кафе «Жито». Об этом рассказа режиссер Юрий Яшников в своих соцсетях.

<p>Фото: соцсети Юрия Яшникова</p>

Фото: соцсети Юрия Яшникова

«К сожалению, в центре Иркутска закрылось очередное классное место. Пекарня и вегетарианское кафе со своей сыроварней "Жито" работало с 2019 года», – поделился Яшников.

При этом, по информации иркутянина, в центре города вскоре откроется одна или несколько точек продажи продукции, но уже без формата кафе.

Помещение закрытого заведения выставили на продажу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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