Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 июля: 10 064,6299 руб/1 г золота и 145,4700/1 г серебра ЦБ РФ с 15 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 064,6299 руб.

1 грамм серебра - 145,4700 руб.

1 грамм платины - 4 050,5100 руб.

1 грамм палладия - 3 170,1799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,3397 р. (0,33%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7200 р. (0,49%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 63,5701 р. (1,59%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,6600 р. (0,98%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное



Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес







