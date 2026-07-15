Строители переживают самый затяжной спад за десять лет

С января по май 2026 года объем строительных работ в России снизился на 7,4%, а ввод жилья упал почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Это самый продолжительный спад в отрасли за последние десять лет, превышающий показатели кризисного 2015 года.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина уточнила, что максимальное падение за последние 10 лет фиксировалось в 2015 году — на 3,9%, а ввода жилья в 2016-м — на 6%. Главный аналитик Инго Банка Петр Арронет отметил, что сейчас на рынок давят высокая ключевая ставка и удорожание кредитов. Эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Олег Николаев добавил, что значительнее всего нагрузка растет на жилищное строительство, которое зависит от спроса населения.

Напомним, что с 1 февраля введено правило «один льготный кредит на одну семью», что снизило спрос на новостройки, а с 1 октября ожидается ужесточение условий по семейной ипотеке. Банки отказывают по 60% заявок на жилищные кредиты из-за лимитов ЦБ для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

В таких условиях запуск новых проектов становится экономически неоправданным.