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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
«КрайсНефть» увеличила лимит отпуска топлива до 40 литров
«Известия»: Очереди к АЗС заметно сократились в Иркутской области
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«Известия»: Очереди к АЗС заметно сократились в Иркутской области

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Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сайта-локатора АЗС Russiabase, очереди на заправках заметно сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. Ситуация улучшилась и в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, хотя в часы пик очереди на отдельных АЗС сохраняются.

Наиболее сложная обстановка остается в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях, Пермском крае, Чувашии, Мордовии, Удмуртии и Крыму.

Власти регионов заявляют о контролируемой ситуации.

В Калининградской области очереди сократились благодаря дополнительным поставкам, в Иркутской области независимые операторы с 10 июля расширили продажи и возобновили работу 16 АЗС. В ЯНАО дефицита нет, но есть проблемы с топливом в отдалённых посёлках. В Калужской области объем поставок бензина за неделю увеличили на 25%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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