«КрайсНефть» увеличила лимит отпуска топлива до 40 литров

С 15 июля сеть АЗС «КрайсНефть» увеличила лимит на отпуск топлива до 40 литров в один автомобиль для физических и юридических лиц по всем видам оплаты. Компания также объявила об открытии продажи бензина АИ-92 и АИ-95 на своих заправочных станциях.

«С 15.07.26 увеличивается лимит на отпуск топлива до 40 л. в один автомобиль по всем видам оплаты для физических и юридических лиц», – говорится в сообщении.

Ранее компания увеличила число АЗС, где возможен отпуск бензина физическим лицам. Таким образом, общее число работающих АЗС достигло 17 точек.