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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
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«КрайсНефть» увеличила лимит отпуска топлива до 40 литров

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С 15 июля сеть АЗС «КрайсНефть» увеличила лимит на отпуск топлива до 40 литров в один автомобиль для физических и юридических лиц по всем видам оплаты. Компания также объявила об открытии продажи бензина АИ-92 и АИ-95 на своих заправочных станциях.

«С 15.07.26 увеличивается лимит на отпуск топлива до 40 л. в один автомобиль по всем видам оплаты для физических и юридических лиц», – говорится в сообщении.

Ранее компания увеличила число АЗС, где возможен отпуск бензина физическим лицам. Таким образом, общее число работающих АЗС достигло 17 точек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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