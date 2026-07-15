Путин пообещал снижение ключевой ставки: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: очереди на АЗС сократились более чем в десяти регионах РФ, Путин пообещал снижение ключевой ставки, строители переживают наиболее затяжной спад, а аналитики подсчитали, сколько семье в Иркутской области понадобится времени, чтобы накопить на квартиру. Подробнее – в обзоре СИА.

Сокращение очередей

Аналитики выяснили, что ситуация с наличием топлива на АЗС и очередями на заправках существенно улучшилась в 13 регионах РФ: в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. Для снижение ажиотажа вводились лимиты на заправках и иные ограничения.

Снижение ставки

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем ключевая ставка должна обязательно снизиться, на что указывают макроэкономические показатели. «Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», – отметил глава государства.

Затяжной спад

С января по май 2026 года объем строительных работ в России снизился на 7,4%, а ввод жилья упал почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: это самый продолжительный спад в отрасли за последние десять лет, превышающий показатели кризисного 2015 года. Максимальное падение за указанный период фиксировалось в 2015 году – на 3,9%, а ввода жилья в 2016-м – на 6%.

Срок для накоплений

Аналитики выяснили, сколько времени понадобится семье и двух взрослых и одного ребенка в Иркутской области, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке. Понадобится 4,4 года по информации на май 2026 года. В прошлом году на эти цели требовалось 4 года. Средняя стоимость такого объекта в регионе составляет 6 млн рублей.

Подорожание проезда

В Иркутской области существенно дорожает проезд в общественном транспорте. Например, в столице Приангарья на ряде частных маршрутов с 15 июля он повысился сразу на 15 рублей – до 65 рублей. Проезд по межмуниципальному маршруту Иркутск – Ангарск с 1 августа повысится сразу на 60 рублей – до 250 рублей в одну сторону. Это связано с подорожанием дизельного топлива, бензина и запчастей.