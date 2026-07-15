Парковку запретят на трех участках улиц в Иркутске

С 6 августа в Иркутске запретят парковку автомобильного транспорта на трех участках дорог. Там установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», рассказали в пресс-службе мэрии.

Два запрета связаны с обеспечением беспрепятственного подъезда мусоровозов к контейнерам. Это участок возле дома № 10 по улице Чехова и проезд в обоих направлениях между домами № 12, 12/1, 12/2, 12/3 и 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4 по улице Юрия Тена в микрорайоне Союз.

Еще один запрет затронет проезд-дублер улицы Академической напротив пешеходного перехода со стороны домов № 4 и 12. Данная мера необходима для обеспечения безопасности пешеходов.