Топливный кризис отступает: актуальные цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 15 июля

Все 33 АЗС сети «ОМНИ» в Иркутской области возобновили продажу бензина АИ-92, а компания «Крайснефть» увеличила лимит отпуска топлива до 40 литров. Очереди на заправках Приангарья заметно сократились — сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные сайта-локатора Russiabase. В целом обстановка гораздо лучше по сравнению с началом кризиса, когда люди проводили в очередях от 6 до 12 часов. Тем не менее пока ограничения на отпуск топлива сохраняются, говорить о полной нормализации обстановки преждевременно.

СИА публикует актуальную карту цен и наличия топлива в Иркутской области на 15 июля.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)

Дт — 97 рублей (цена не изменилась за сутки)

С 15 июля сеть АЗС «КрайсНефть» увеличила лимит на отпуск топлива АИ-92 и АИ-95 до 40 литров в один автомобиль для физических и юридических лиц по всем видам оплаты. Его можно приобрести на 17 станциях по следующим адресам.

Запрещен отпуск топлива в канистры и другие емкости, онлайн-сервисы по заправке временно не работают, запрещен отпуск по топливным картам сторонних компаний.

Возможны временные ограничения на отпуск топлива в связи с техническим перерывом или сливом бензовоза.

На заправках БРК

АИ-92 — 77 рублей 20 копеек (+50 копеек за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 30 копеек (+50 копеек за сутки)

АИ-100 — 120 рублей 50 копеек (+50 копеек за сутки)

Дт — 95 рублей 50 копеек (+1 рубль за сутки)

Напомним, компания с 3 июля возобновила продажу топлива физическим лицам по всей Иркутской области со следующими ограничениями:

не более 20 литров бензина АИ-92 или АИ-95 на одно транспортное средство;

не более 50 литров дизельного топлива — для физлиц (до 150 литров на трассах);

не более 150 литров дизельного топлива — для юрлиц;

действует запрет на продажу топлива в канистры.

Некоторые АЗС по-прежнему работают только для юридических лиц. Ряд заправок продают топливо компаниям сверх лимитов.

Адреса АЗС БРК, которые работают с физическими лицами (всего 13 точек):

ул. Рабочего Штаба, 48 (работают круглосуточно);

ул. Баррикад, 60 (работают круглосуточно);

м-н Ново-Ленино, объездная дорога, 2;

ул. Кирзаводская, 40 (работают круглосуточно);

ул. Родниковая, 25 (с. Мамоны);

м-н Юбилейный, ул. Сеченова, 1Б;

ул. Коммунистическая, 22 (работают круглосуточно);

ул. Лермонтова, 93 (работают круглосуточно);

п. Усть-Орда;

д. Куда (с. Хомутово);

г. Шелехов, Култукский тракт, 2а (работают круглосуточно);

г. Ангарск, ул. Горького (работают круглосуточно);

г. Ангарск, ул. Декабристов.

Часть АЗС, не работающих круглосуточно, обслуживают клиентов в комбинированном режиме: утром — физических лиц, днем — только юридических.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 77 рублей 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 50 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-100 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)

Дт — 97 рублей (цена не изменилась за сутки)

На всех АЗС сети появился бензин АИ-92 для физлиц. Топливо отпускается не более 30 литров на один автомобиль. На каждой станции доступность отдельных видов топлива может отличаться.

В настоящее время возобновлена работа семи АЗС по следующим адресам:

г. Иркутск, ул. Братская, 7А; ул. Байкальская, 239А; ул. Трактовая, 1А; ул. Трактовая, 9;

г. Ангарск, Бульварная ул., 1;

д. Шаманаева, Черемховский район, ул. Трактовая, 4;

п. Средний, Усольский район, Р-255 «Сибирь», 1790-й км (96-й км), справа;

с. Баяндай, Баяндаевский район, ул. Шоссейная, 22А.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 65 рубля 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 80 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-100 — 95 рублей 55 копеек (цена не изменилась за сутки)

Дт — 85 рублей 40 копеек (цена не изменилась за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. В связи с повышенным спросом запасы могут заканчиваться. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 75 рублей 59 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 79 рублей 79 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-98 — 119 рублей (цена не изменилась за сутки)

Дт — 99 рублей 79 копеек (цена не изменилась за сутки)

Представитель компании сообщил СИА, что наличие можно узнать только непосредственно на каждой АЗС.