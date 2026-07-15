Укладку плитки начали в сквере имени Ю. А. Ножикова в Иркутске

В Иркутске ведется благоустройства сквера имени Ю. А. Ножикова на пересечении улиц Сухэ-Батора и Горького. Работы организованы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробности рассказал мэр Руслан Болотов.

«В сквере имени Ю. А. Ножикова на пересечении улиц Сухэ-Батора и Горького больше двух недель работы не вели – подрядчик ждал поставку плитки. Сейчас материалы завезли, вчера начали укладку. Поручил подрядчику вывезти строительный мусор и в целом держать площадку в чистоте», – рассказал глава города.

Специалистам комитета городского обустройства поручено привести в порядок тротуар на улице Сухэ-Батора, примыкающий к скверу.

Этот же подрядчик выполняет благоустройство пространства у Культурного центра имени Александра Вампилова на улице Богдана Хмельницкого. Подрядчик подготовил площадку под бетонирование, проложил кабель для будущего освещения.

Всего в этом году по национальному проекту благоустраивают семь общественных пространств в разных точках города. Еще порядка 70 привели в порядок в предыдущие годы.