Новости

Ресторанный апокалипсис: Почему в Иркутске закрываются даже успешные заведения?
Кафе с сыроварней закрылось в центре Иркутска: оно проработало семь лет
В Иркутске закрылась кофейня сети Stars Coffee
«Не получилось»: кондитерская La Tarte закрылась в 130-м квартале Иркутска
Все материалы сюжета

Парад кораблей пройдет в Листвянке в честь 300-летия

Поселку Листвянка исполняется 300 лет. В честь этого события Иркутский муниципальный округ подготовил праздничную программу, сообщили в администрации.

Праздник пройдет 18 июля. В период с 10:00 до 14:00 состоится турнир по мини-футболу среди детей. С 10:00 до 17:00 организуют мастер-классы от ремесленных мастеров. Желающим нанесут аквагрим. Будут работать аниматоры и ростовые куклы. Кульминацией станет зрелищный парад кораблей.

С 15:00 до 18:00 пройдет концерт «Листвянка: три века у священных вод», с 10:00 до 18:00 будет работать ярмарка. С 18:00 до 19:00 состоится концерт кавер-группы Kontyshev Band, а в 20:00 пройдет встреча среди молодежи по мини-футболу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес