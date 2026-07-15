Парад кораблей пройдет в Листвянке в честь 300-летия

Поселку Листвянка исполняется 300 лет. В честь этого события Иркутский муниципальный округ подготовил праздничную программу, сообщили в администрации.

Праздник пройдет 18 июля. В период с 10:00 до 14:00 состоится турнир по мини-футболу среди детей. С 10:00 до 17:00 организуют мастер-классы от ремесленных мастеров. Желающим нанесут аквагрим. Будут работать аниматоры и ростовые куклы. Кульминацией станет зрелищный парад кораблей.

С 15:00 до 18:00 пройдет концерт «Листвянка: три века у священных вод», с 10:00 до 18:00 будет работать ярмарка. С 18:00 до 19:00 состоится концерт кавер-группы Kontyshev Band, а в 20:00 пройдет встреча среди молодежи по мини-футболу.