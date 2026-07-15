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«Топливный удар по рублю»: почему дефицит бензина может обрушить курс

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Дефицит топлива в России, вызванный ударами по НПЗ, уже достиг 35% от обычного сезонного спроса. Часть этого объема придется закупать за рубежом — а значит, продавать рубли и покупать валюту для оплаты импорта, отмечает инвестбанкир Евгений Коган.

«Если замещать весь недостающий объем закупками в Азии, это порядка $1,4 млрд в месяц или около 4% всего российского импорта», — подчеркивает эксперт.

Однако есть еще один фактор давления: запрет на экспорт дизеля лишает страну примерно $2,8 млрд выручки ежемесячно, что составляет около 7% экспорта.

В сумме топливный кризис способен сократить профицит торгового баланса на $4,2 млрд в месяц.

«Это скорее оценка сверху, но порядок цифр значительный, что плохо для рубля», — резюмирует эксперт. По его прогнозу, июльская поддержка курса сохранится благодаря продаже майской валютной выручки, однако уже в августе рубль может ослабнуть до уровня 80–85 рублей за доллар.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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