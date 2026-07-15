«Июньская передышка»: как льготная ипотека спасла рынок новостроек от обвала

Рынок новостроек в июне показал уверенный рост: продажи жилья на этапе строительства выросли на 16%, объем продаж достиг 2 млн кв. м. В денежном выражении поступления в отрасль составили 408 млрд руб. (+23% г/г), сообщают аналитики ДОМ.РФ.

«Главный драйвер — ажиотажный спрос на "Семейную ипотеку" в конце июня», — отмечают аналитики.

Однако июньский всплеск оказался временным явлением после слабого периода с февраля по май, когда продажи сокращались год к году. За первое полугодие 2026 года продано 10,8 млн кв.м (+6% г/г), но это результат накопленного эффекта начала года.

География спроса меняется: регионы за пределами топ-10 почти сравнялись с крупнейшими агломерациями по объему продаж (5,4 млн кв.м против 5,4 млн кв.м в Москве и области).

«Внутри ТОП-10 динамика разнонаправленная: Москва упала на 27%, Санкт-Петербург — на 1%, тогда как Ленинградская область выросла на 39%, Краснодарский край — на 32%», — следует из данных аналитиков.

Несмотря на успех июня, баланс рынка остается хрупким. Срок экспозиции непроданного строящегося жилья сохранился на уровне 3,2 года. Июньский всплеск лишь поддержал ликвидность, но не сократил объем предложения системно. Дальнейшая динамика будет зависеть исключительно от денежно-кредитной политики ЦБ, резюмируют аналитики ДОМ.РФ.

Эксперты прогнозируют, что на заседании 24 июля Банк России с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку без изменений, хотя полностью исключать ее символическое снижение на 25 б.п. нельзя. Решение регулятора будет зависеть от устойчивости замедления инфляции (которая ускорилась до 5,61%), динамики инфляционных ожиданий и бюджетных рисков. Несмотря на то что ожидания населения снизились до минимума за два года (12,4%), большинство аналитиков склоняются к паузе из-за проинфляционного роста цен на топливо, однако часть рынка допускает смягчение политики при стабильной инфляции в 4–5%.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем ключевая ставка должна обязательно снизиться, на что указывают макроэкономические показатели. «Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», – отметил глава государства.